Разведчик высказался о причастности Запада к диверсиям в России Разведчик Любимов: диверсии в России совершаются руками Украины, а не Запада

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Михаил Любимов

Диверсии на территории России организованы спецслужбами Украины, сказал в беседе с NEWS.ru писатель и бывший разведчик Михаил Любимов. Он усомнился в том, что атаки на объекты в РФ могут быть связаны с деятельностью западных спецслужб.

Я думаю, этим занимаются украинцы. Я никогда не слышал, чтобы английская или американская разведка устраивала у нас взрывы. Но об этом лучше спросить компетентные органы, — заметил он.

Любимов также отметил, что в советское время было принято переоценивать работу британских разведчиков. По мнению писателя, к этому привело распространение зарубежных книг о шпионах, включая серию произведений о Джеймсе Бонде. Писатель отметил, что у английских спецслужб был «отличный пиар».

Ранее сотрудники управления ФСБ по Западному военному округу пресекли попытки сотрудничества граждан Украины с органами украинской разведки на территории Луганской Народной Республики. По данным спецслужбы, подозреваемые собирали сведения о дислокации российских войск. Органы военной контрразведки объявили им официальные предостережения о недопустимости действий, которые можно квалифицировать как шпионаж в пользу Киева (статья 276 УК РФ).