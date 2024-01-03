Разведчик назвал причину неуверенных действий ВСУ под Артемовском Разведчик Альф: ВСУ действуют неуверенно из-за нехватки боеприпасов

Фото: МО Украины

Украинские войска стали действовать менее уверенно под Артемовском из-за нехватки боеприпасов советского образца, рассказал РИА Новости командир группы спецназа Южной группировки войск РФ с позывным Альф. Он отметил, что ВСУ стали чаще использовать кассетные боеприпасы, но они неэффективны, если пехота находится в укрытиях.

Противник себя ведет не так уверенно, как полгода назад, потому что заметно ощущается недостаток боеприпасов. Работают зачастую кассетными боеприпасами, но блиндажи они пробить не могут, — пояснил собеседник агентства.

Он также отметил, что украинские войска активно применяют FPV-дроны. По этой причине российские разведчики используют на данном направлении тактику малых групп и стараются передвигаться только в ночное время.

Ранее военкор Семен Пегов в Telegram-канале WarGonzo заявил, что Артемовское направление можно считать провальным для ВСУ, северный фланг «трещит по швам». По его словам, Киеву также не удалось преуспеть в прорыве к Азовскому морю, о котором заявлялось ранее. Военкор добавил, что в районе Синьковки ВСУ удерживают позиции за счет плотного минирования местности, при этом если ВС РФ не возьмут под контроль село, то не будет успеха и на Луганском направлении.