«Разваливается»: в ДНР описали будущее ЕС после заявления Макрона Советник Пушилина Гагин: ЕС ждет развал после слов Макрона о красных линиях

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

В отношениях Франции и Германии произойдет неминуемый раскол, аналогичная судьба настигнет партнерство Евросоюза и НАТО, рассказал РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. Таким образом он прокомментировал слова французского президента Эммануэля Макрона о том, что Париж больше не имеет красных линий и лимитов в вопросе поддержки Киева.

Намечается раскол в отношениях Франции и Германии. При этом такой же раскол ждет и другие страны Евросоюза и НАТО — разваливается как экономический союз, так и военный союз. Потому что они не готовы и не хотят воевать с Россией, — заявил он.

Гагин напомнил, что канцлер Германии Олаф Шольц выступил против поставок крылатых ракет Taurus Украине из-за их способности поражать цели в Москве. По его мнению, позиция Шольца может идти вразрез со взглядами Макрона. Гагин считает, что немецкий канцлер попытается отдалиться от Франции, поскольку он «не хочет войны с Россией».

То есть сейчас и ЕС, и НАТО очень неоднородны, ведь большинство стран, входящих в союз, не хотят воевать с Россией, однако Вашингтон и Лондон подталкивают их к этому, — добавил он.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление Эммануэля Макрона, что у республики отсутствуют лимиты в поддержке Украины. Он ответил, что у России больше не осталось красных линий для Франции.