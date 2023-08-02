«Разумное решение»: военэксперт поддержал вооружение теробороны в Белгороде Военэксперт Литовкин: формировать отряды гражданской обороны должны местные власти

Фото: Антон Вергун/РИА Новости

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков (справа) выдает оружие бойцам территориальной самообороны на полигоне в Белгородской области

Выдача оружия добровольцам в Белгородской области — правильное решение, принятое губернатором Вячеславом Гладковым при участии Минобороны РФ, заявил NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. Дружинники смогут бороться с диверсионно-террористическими группами, которые противник засылает с территории Украины, пояснил он.

Я много раз призывал создавать такую территориальную оборону. Одни Вооруженные силы, ФСБ и МЧС не могут защитить территории и границы. Тем более что эти границы теперь можно назвать линией фронта. Так что принято очень разумное решение, —сказал Литовкин.

Эксперт также обратил внимание, что организацией службы добровольцев теробороны и обучением их тактической подготовке должны заниматься власти на местах.

Думаю, террористам теперь несдобровать. Главное, как организовать правильное несение службы, чтобы у бойцов теробороны была программа, своя тактика в действиях, чтобы у них была система применения оружия, чтобы они несли службу круглосуточно, — перечислил Литовкин

В среду добровольцам территориальной самообороны Белгородской области выдали стрелковое оружие, противодроновые ружья и автомобили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вооружение отрядов теробороны ведется под тщательным контролем, в соответствии с законом и обстановкой в регионе. По его словам, эти меры выглядят необходимостью на фоне атак с территории Украины.