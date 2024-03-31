«Разрядка напряженности»: эксперт раскрыл, зачем СССР хотел вступить в НАТО Аналитик Коротченко: запрос СССР на вступление в НАТО был политическим маневром

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon/Global Look Press

НАТО

Запрос СССР на вступление в НАТО был политическим маневром, который преследовал цель разрядки напряженности в отношениях с Западом, заявил РИА Новости известный военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его мнению, на удовлетворение этой просьбы советские власти едва ли рассчитывали.

Советское руководство искало возможности, во всяком случае, политического сближения с альянсом и разрядки напряженности. Понятно, что, подавая заявку на вступление в НАТО, СССР вряд ли всерьез рассчитывал на удовлетворение этого обращения. Однако этот шаг свидетельствует о миролюбивых планах Советского Союза, — пояснил собеседник агентства.

Ранее Министерство иностранных дел России сообщило, что действия руководства НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе нацелены на подготовку потенциального конфликта с Москвой. В ведомстве отметили, что Альянс осуществляет милитаризацию этих областей, расширяя румынскую авиационную базу. Там добавили, что будут наблюдать за действиями Румынии.

При этом глава Военного комитета Североатлантического альянса голландский адмирал Роб Бауэр признал, что на сегодняшний день НАТО не наблюдает каких-либо признаков того, что Россия собирается нападать на страны — участницы военного блока. Он выразил уверенность, что прямая угроза такого плана отсутствует.