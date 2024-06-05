Разрушительная мощь одного российского оружия напугала американцев TNI: огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» продемонстрировали мощь на Украине

Фото: МО РФ

Боевая работа ТОС «Солнцепек»

Российские огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» показали разрушительную мощь во время конфликта на Украине, сообщило американское издание The National Interest. Они превращают в пыль цели в радиусе зоны поражения, а жар от взрыва снаряда ТОС-1А разрушает укрепления и сжигает военную технику.

Разработанная для испепеления целей мощным высокотемпературным взрывом система ТОС-1А «Солнцепек» была применена на Украине, где ее разрушительная мощь привлекла особое внимание, — говорится в материале.

«Солнцепек» разработали на основе тяжелой огнеметной системы ТОС-1 «Буратино» в 2001 году. Вооружение предназначено для поражения укреплений, зданий, автомобилей, легкобронированной техники и живой силы противника на расстоянии до шести километров. Машина выпускает пакет неуправляемых реактивных снарядов с термобарической боевой частью. Боеприпас распыляет специальное горючее и детонирует получившееся облако аэрозоля, создавая объемный взрыв с сильной ударной волной.

Ранее генеральный директор Ижевского электромеханического завода «Купол» (флагман концерна ВКО «Алмаз-Антей») Фанил Зиятдинов сообщил, что разработка боевой машины «Тайфун-ПВО» практически завершена. По его словам, идет подготовка к серийному производству. Бронеавтомобиль способен выдержать взрывы от устройств с мощностью до восьми килограммов тротила как под колесами, так и под днищем. На крыше «Тайфуна» размещается турель с крупнокалиберным пулеметом типа «Корд».