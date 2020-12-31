Разработчик «Спутника V» отрицает отказ Венгрии от закупки вакцины

https://static.news.ru/photo/2e581e3c-4b78-11eb-9163-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) отрицает информацию СМИ о решении венгерских властей отказаться от закупки российской вакцины «Спутник V».

Представитель организации заявил, что российская сторона готова поставить необходимую партию препарата, передаёт ТАСС.

Венгрия уже получила первую партию вакцины 28 декабря, и мы готовы полностью поставить всю вакцину, необходимую Венгрии, в январе — марте 2021 года, — сказал он.

По его словам, в настоящий момент РФПИ работает с венгерскими регуляторами. Они хотят получить разрешение на поставку медикамента от регулирующих органов.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на главу администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сообщило, что власти страны отказались от закупки вакцины от коронавируса из России. Государство планирует закупать препарат либо через общий механизм закупок Европейского союза, либо напрямую в Китае. Причиной отказа от препарата из РФ стали недостаточные мощности для его производства.

Венгрия принимала участие в испытаниях российской вакцины «Спутник V». Кроме того, страна была одним из первых получателей небольшой партии этого препарата, писал NEWS.ru.