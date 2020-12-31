Разработчик «Спутника V» отрицает отказ Венгрии от закупки вакцины

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) отрицает информацию СМИ о решении венгерских властей отказаться от закупки российской вакцины «Спутник V».
Представитель организации заявил, что российская сторона готова поставить необходимую партию препарата,
Венгрия уже получила первую партию вакцины 28 декабря, и мы готовы полностью поставить всю вакцину, необходимую Венгрии, в январе — марте 2021 года, — сказал он.
По его словам, в настоящий момент РФПИ работает с венгерскими регуляторами. Они хотят получить разрешение на поставку медикамента от регулирующих органов.
Накануне агентство Reuters со ссылкой на главу администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сообщило, что власти страны отказались от закупки вакцины от коронавируса из России. Государство планирует закупать препарат либо через общий механизм закупок Европейского союза, либо напрямую в Китае. Причиной отказа от препарата из РФ стали недостаточные мощности для его производства.
Венгрия принимала участие в испытаниях российской вакцины «Спутник V». Кроме того, страна была одним из первых получателей небольшой партии этого препарата, писал NEWS.ru.