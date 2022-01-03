Разработчик гиперзвуковых «Цирконов» запустит беспилотное такси

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) планирует начать производство беспилотных такси для гражданских и грузовых перевозок. О планах запуска производства сообщил гендиректор КТРВ Борис Обносов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Обносова, к 2025 году доля гражданской продукции в производстве КТРВ составит 28%. Сейчас корпорация выполняет в основном оборонные заказы и производит 100% авиационных средств поражения и 70% морского оружия в России.

Мы смотрим производство в том числе и гражданских беспилотников, которые могут использоваться в качестве такси, для перевозки в том числе грузов. Поэтому к 2025 году не 30%, но 28%, я думаю, «гражданки» мы сделаем, — сказал гендиректор.

За последний год цены на такси в Москве выросли почти на 25%. В конце декабря 2021 года средняя стоимость поездки составила 520 рублей, в то время как в ноябре такси было дешевле на 14% (средняя цена 458 рублей), а в декабре прошлого года — на 24% (421 рубль).

Ранее в Подмосковье таксист напал и избил мужчину с криками «Аллах акбар!». Таксист повалил мужчину на проезжую часть и начал его бить предметом, похожим на пистолет. В ходе драки был слышен выстрел, после чего таксист продолжил наносить мужчине удары пистолетом по голове. Предположительно, мужчины не поделили дорогу. Судьба избитого неизвестна.

31 декабря Минобороны сообщило, что Северный флот в 2021 году провёл более 70 испытаний нового вооружения, в том числе гиперзвуковых ракет. В частности, первые в мире гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон» запускались 12 раз. Об успешных запусках «Цирконов» с подводной лодки, при которых были подтверждены характеристики ракеты, ранее заявлял командующий Северным флотом Александр Моисеев. Утром 24 декабря был произведён пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон». Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. Как отметил глава государства, испытания проведены «успешно, безупречно». Путин передал свои поздравления коллективам, которые работали над созданием гиперзвуковой системы «Циркон», поблагодарив её разработчиков, инженеров и конструкторов.













