Разнесли живую силу и технику ВСУ: успехи армии России к утру 19 июня

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Штурмовики Су-25 ВКС России неуправляемыми авиационными ракетами уничтожили специальную технику и живую силу ВСУ. О каких еще успехах российской армии известно к утру 19 июня?

Как были ликвидированы бойцы и техника ВСУ

В Минобороны России рассказали, что живую силу и технику противника уничтожили в зоне ответственности группировки войск «Центр».

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск „Центр“. В результате выполнения полетного задания уничтожена специальная техника и живая сила противника», — заявили в оборонном ведомстве.

В МО РФ отметили, что все указанные цели были успешно поражены, полет прошел в штатном режиме.

«Получили боевую задачу, сделали все необходимые расчеты, подготовились к удару, выполнили боевой полет в район противника. Пуск неуправляемых авиационных ракет с кабрирования. Поразили цель. Передовой авиационный наводчик доложил, что поразили на оценку „отлично“. Выполнили противоракетный маневр, вернулись на аэродром посадки без потерь», — рассказал летчик Су-25.

Что известно о срыве нескольких ротаций ВСУ

Снайперы 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота сорвали несколько ротаций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Урожайное в ДНР.

«Тяжелые снайперы (работающие по противнику на сверхдальних дистанциях в несколько километров. — ТАСС) бригады морской пехоты Тихоокеанского флота сорвали несколько попыток ротаций подразделений ВСУ под Урожайным», — говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны уточнили, что снайперские пары подразделения тяжелых снайперов бригады морпехов работают на одной линии со штурмовыми отрядами группировки войск «Восток», которые ведут наступление у села Урожайное на границе ДНР и Запорожской области — в районе Времьевского выступа. Бойцы помогают передовым отрядам двигаться вперед, уничтожая наиболее опасные цели.

Как ВС РФ уничтожили профессиональную часть группировки ВСУ

Российские войска уничтожили наиболее опытных военных украинской армии у села Новомайорское на Южно-Донецком направлении. В основном, на этом участке теперь стоят плохо обученные мобилизованные, рассказал ТАСС снайпер мобильной группы 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

«Противник напуган, он уже знает о нашем присутствии. Мы сорвали много ротаций им, передвигаются реже. Раньше были профессионалы, сейчас уже такого нет, уничтожили противника», — сказал военнослужащий.

По его словам, интенсивность контрбатарейной борьбы на этом участке фронта существенно снизилась. Работающие двойками снайперы все реже фиксируют ответные удары не только из тяжелого вооружения, но даже при помощи FPV-дронов.

Что известно об уничтожении поста БПЛА и техники ВСУ в районе Часова Яра

Подразделения ивановского соединения ВДВ уничтожили место запуска беспилотных летательных аппаратов и танки Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики.

«Подразделения ивановского соединения ВДВ продолжают уничтожать личный состав и технику ВСУ на подступах к населенному пункту Часов Яр в ДНР. Кроме того, при ведении воздушной разведки десантники обнаружили место запуска БПЛА ВСУ. После обнаружения объектов командованием соединения было принято решение на его уничтожение расчетами БПЛА. Умело управляя FPV-дронами, оператор одним точным попаданием в окно многоэтажки поразил расчет противника. Затем были уничтожены танки, меняющие позиции. Грамотные и решительные действия расчетов БПЛА ВДВ также сорвали доставку материальных средств и боеприпасов на передовую для подразделений ВСУ», — сказано в сообщении российского МО.

Как армия РФ ликвидировала блиндажи и пехоту ВСУ

В российском военном ведомстве рассказали, что расчеты БПЛА Западной группировки ВС РФ уничтожили блиндажи и пехоту ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

«На одном из направлений разведчики получили данные о проведении ротации противника и передали координаты на командный пункт. После получения боевой задачи расчеты FPV-дронов уничтожили обнаруженные замаскированные блиндажи с живой силой ВСУ. Операторы БПЛА группировки войск „Запад“ в зоне проведения СВО постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления координаты расположения военных объектов, командных пунктов, опорников, позиций, блиндажей, вооружения и боевой техники ВСУ», — говорится в сообщении министерства.

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