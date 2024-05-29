Разнесли жилые дома и школу, ударили «Нептуном»: как ВСУ атакуют РФ 29 мая

Фото: МО Украины

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Беспилотник был сбит над Армавиром в Краснодарском крае. Летевшую в сторону Крыма ракету «Нептун» уничтожили над Херсонской областью. ВСУ выпустили по Белгородской области снаряды РСЗО «Ольха» и «Град», а также авиационную бомбу Hammer. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

Кондратьев сообщил о попытке БПЛА атаковать Армавир

Утром 29 мая дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Армавиром в Краснодарском крае, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. По его словам, никто не пострадал.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Ведутся поиски места падения БПЛА, работают специальные службы, — написал губернатор в Telegram-канале.

Министерство обороны РФ не комментировало информацию об уничтожении дрона над Армавиром.

Сальдо сообщил об уничтожении ракеты «Нептун» над Херсонской областью

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в ночь на 29 мая украинские войска обстреляли из минометов поселок Райское в Новокаховском городском округе. В результате атаки линии электропередачи и забор частного дома получили повреждения.

Накануне вечером украинская маловысотная противокорабельная ракета «Нептун» была сбита над поселком Новоалексеевка, отметил Сальдо. По его словам, она направлялась в сторону Крыма. Обломки ракеты упали за пределами населенного пункта, местные жители не пострадали.

Российское военное ведомство не комментировало сообщения Сальдо об ударах по региону и уничтожении ракеты «Нептун».

В поселке под Курском вспыхнули пожары после налета дронов ВСУ

Накануне хутор Олешня и деревня Елизаветовка в Курской области подверглись обстрелам украинской армии, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. По его словам, местные жители не пострадали.

Беспилотники ВСУ атаковали населенные пункты Гуево, Городище, Краснооктябрьский, Сергеевка, Дроновка и Неониловка. Никто не пострадал. Служебная машина местного сельхозпредприятия получила повреждения в Дроновке в результате атаки украинсих военных. Линия электропередачи попала под удар в Краснооктябрьском, несколько сел временно остались без света.

В ночь на 29 мая два украинских БПЛА сбросили взрывные устройства на жилые дома в поселке Теткино, рассказал Смирнов. В результате атаки загорелись два дома, три дворовые постройки и гараж. Пожары были оперативно потушены. Обошлось без жертв и пострадавших.

Минобороны РФ не комментировало информацию об атаках на Курскую область и их последствиях.

Фото: МО Украины

Снаряды РСЗО «Ольха» и «Град» сбили над Белгородской областью

Накануне средства ПВО работали в Белгородской области по меньшей мере четыре раза. По данным Минобороны РФ, шесть украинских беспилотников самолетного типа, одна управляемая авиационная бомба Hammer и один реактивный снаряд РСЗО «Ольха» были уничтожены в течение дня. Еще один БПЛА и семь реактивных снарядов РСЗО «Град» были сбиты над регионом в ночь на 29 мая.

Населенные пункты Муром, Совхозный, Грайворон, Щетиновка и Пороз подверглись атакам украинских беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Несколько частных жилых домов получили повреждения. В селе Пороз здание школы получило повреждения. БПЛА сбросил взрывное устройство в Щетиновке, в результате чего мужчина был ранен в левое бедро.

Дроны ВСУ ударили по трем движущимся автомобилям в селах Безымено, Муром и Вознесеновка. По словам Гладкова, транспортные средства получили повреждения, при этом никто не пострадал.

Министерство обороны РФ не комментировало сообщения главы области об ударах украинской армии.

Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали в ДНР при атаках ВСУ

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы семь случаев ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили шесть обстрелов на Донецком направлении и один — на Горловском. ВСУ выпустили 17 боеприпасов по региону. Жилой дом в поселке Александровка получил повреждения.

Четыре мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ. Женщина 1981 года рождения и мужчина 1985 года рождения получили ранения в Марьинке. Кроме того, пострадала девочка 2018 года рождения, которая в момент обстрела находилась в машине. В Старомлиновке БПЛА сбросил взрывное устройство, мужчина 1976 года рождения получил ранения.

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