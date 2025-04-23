Разнесли позиции и бойцов ВСУ под Курском: успехи ВС РФ к утру 23 апреля

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

ВС РФ в зоне СВО

Танки Т-80БВ группировки войск «Север» уничтожили замаскированные позиции и личный состав ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 23 апреля?

Разнесли позиции и бойцов ВСУ

«Экипажи танков Т-80БВ группировки войск „Север“ в ходе боевой работы уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ с закрытых огневых позиций в приграничном районе Курской области», — сказали в ведомстве.

Там отметили, что в ходе активных наступательных действий экипажами танков оказывается всесторонняя поддержка штурмовым подразделениям группировки. Танкисты обеспечивают высадку штурмовиков в лесополосах и населенных пунктах, помогают им закрепиться на занятых позициях, срывают ротацию личного состава ВСУ, уничтожают опорные пункты противника и бронетехнику, в том числе западного производства. Благодаря работе танкистов ведение ответного огня для противника становится практически невозможным.

Уничтожили бронетранспортер «Козак» ВСУ

Расчет БПЛА 42-й дивизии группировки войск «Днепр» уничтожил бронетранспортер «Козак» Вооруженных сил Украины во время ротации личного состава противника в Запорожской области, заявили в Минобороны РФ.

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«В ходе воздушной разведки позиций противника операторами БПЛА 42-й дивизии была выявлена ротация личного состава ВСУ, осуществляемая на бронетранспортере „Козак“. Расчет разведывательного дрона оперативно передал координаты цели командованию, после чего было принято решение о нанесении удара. Благодаря высокому профессионализму и слаженности действий операторов FPV-дрон успешно поразил цель. Прямое попадание вызвало возгорание техники противника», — сообщили в военном ведомстве.

Подавили ударные дроны ВСУ

Специалисты радиоэлектронной борьбы группировки войск «Запад» подавили ударные FPV-дроны ВСУ в ЛНР, рассказали в Минобороны РФ.

«Военнослужащие роты радиоэлектронной борьбы мотострелковой дивизии группировки войск „Запад“ подавили ударные FPV-дроны боевиков ВСУ в Луганской Народной Республике», — информировали в ведомстве.

Там рассказали, что в ходе ведения радиоразведки были обнаружены несколько беспилотников ВСУ. После включения станции на подавление по видеоперехвату бойцы определили примерное место падения БПЛА и передали данные на командный пункт полка для дальнейшего обезвреживания саперами.

Ликвидировали 28 пунктов управления БПЛА и три станции Starlink

Группировка войск «Запад» за сутки уничтожила 11 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 28 пунктов управления беспилотной авиацией и три станции спутниковой связи Starlink ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«За сутки расчетами противовоздушной обороны группировки войск „Запад“ уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Также уничтожены 28 пунктов управления БПЛА, три станции спутниковой связи Starlink и три полевых склада боеприпасов», — приводит слова Бигмы ТАСС.

По его данным, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями и операторами барражирующих боеприпасов уничтожены две самоходные артиллерийские установки «Акация», два артиллерийских орудия Д-20, Д-30 и 10 минометных расчетов.

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