Разнесли натовскую технику ВСУ: успехи российской армии к утру 27 июня

Фото: МО РФ

Тульские десантники-артиллеристы уничтожили технику НАТО, переданную Вооруженным силам Украины, под Соледаром в ДНР. О каких еще успехах российской армии известно к утру 27 июня?

Как ВС РФ разнесли технику НАТО

«Тульские десантники-артиллеристы уничтожают натовскую технику под Соледаром. <...> Артиллеристы ВДВ продолжают выполнять задачи по уничтожению артиллерийских батарей, огневых средств, вооружения и военной техники ВСУ, разрушению оборонительных сооружений и подавлению пунктов управления противника на Соледаро-Артемовском направлении. Расчеты 152-миллиметровых гаубиц Д-20 ведут огонь на дальность более 17 км при полном заряде, скорость стрельбы — до пяти выстрелов в минуту», — сказано в сообщении Минобороны РФ.

Военное ведомство также опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-мм буксируемых гаубиц Д-20 артиллерийских подразделений тульского гвардейского соединения ВДВ по уничтожению артиллерии и укрепленных позиций ВСУ в зоне проведения СВО.

«В ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы ВДВ уничтожают реактивные системы залпового огня, минометные расчеты ВСУ и другие цели, которые передают разведчики и операторы беспилотных летательных аппаратов», — добавили в министерстве.

Что известно об уничтожении 12 пунктов управления БПЛА ВСУ

Начальник пресс-центра группировки Иван Бигма сообщил ТАСС, что армия РФ уничтожила 12 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами в зоне ответственности группировки «Запад».

«В районе населенных пунктов Владимировка, Преображенное, Площанка, Торское и Кременная расчетами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы уничтожены семь разведывательных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа „Лелека“, „Фурия“ и „Валькирия“. Также уничтожены 12 пунктов управления БПЛА», — заявил Бигма.

По его словам, мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии и авиации нанесли огневое поражение формированиям украинских боевиков из состава 61-го стрелкового батальона, 77-й аэромобильной бригады, 114-й бригады теробороны в районе населенных пунктов Петропавловка, Стельмаховка, Богуславка, Степовая, Новоселовка.

«Отразили две контратаки штурмовых групп 3-й штурмовой бригады ВСУ в районе урочища Ольговка. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две боевые машины РСЗО „Град“, а также пять минометных расчетов», — отметил Бигма.

Где ВС РФ ликвидировали бронетехнику ВСУ

Военнослужащие расчетов FPV-дронов группировки войск «Центр» уничтожили бронетехнику и опорный пункт Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении спецоперации.

«В зоне проведения специальной военной операции военнослужащие расчетов FPV-дронов группировки войск „Центр“ уничтожили бронетехнику и опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении», — заявили в российском оборонном ведомстве.

Как ВС РФ уничтожили схрон ВСУ с противотанковыми минами

Саперы Южной группировки войск уничтожили схрон противника с противотанковыми минами и переносными противотанковыми ракетными комплексами в Луганской Народной Республике.

«Саперы инженерного подразделения Южной группировки войск в ходе обследования одного из освобожденных от украинских войск населенного пункта обнаружили там схрон с взрывоопасными предметами и противотанковыми ракетными комплексами», — рассказали в МО РФ.

В ведомстве отметили, что часть опасных находок была скрыта в хозяйственном помещении оставленного жителями частного дома.

«В углублении в полу специалисты обнаружили кладку из 10 противотанковых мин и взрыватели к ним. Там же были найдены два переносных противотанковых ракетных комплекса», — сообщили в МО.

Что известно о поражении вертолетом Ми-35М опорных пунктов ВСУ

Экипаж вертолета Ми-35М поразил опорные пункты и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Север».

«В ходе выполнения боевой задачи экипажи вертолетов отработали удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по координатам авиационного наводчика. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме», — говорится в сообщении Минобороны России.

В Минобороны РФ сообщили, что после выполнения боевой задачи экипажи осуществили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета.

«Получили задачу по уничтожению взводного опорного пункта противника. Вылетели на место, отработали объемно-детонирующими боеприпасами, после этого выполнили противоракетный маневр и вернулись на базу. Все цели поражены по докладам авиационного наводчика. Работаем дальше», — рассказал командир вертолета Александр.

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