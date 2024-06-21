Разнесли артиллерию и опорники ВСУ: успехи российской армии к утру 21 июня

Фото: МО РФ

Операторы БПЛА отдельного разведывательного батальона 19-й гвардейской дивизии группировки войск «Днепр» уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины на ореховском направлении в Запорожской области. Что известно об этом и других успехах российской армии к утру 21 июня?

Как ВС РФ ликвидировали опорник ВСУ

Об уничтожении опорника ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области сообщил техник FPV-дронов с позывным Бомба.

«Уничтожили опорный пункт противника, также успешно поразили вражеские бронемашину и блиндаж. В зависимости от цели мы используем по бронированной и легкой технике кумулятивные заряды, по опорникам — фугасные, по живой силе — осколочные заряды», — рассказал он.

По его словам, из-за большого расхода FPV-дронов по объектам ВСУ в Запорожской области техники ежедневно оснащают БПЛА для поражения различных видов целей.

Как экипажи Су-34 ударили по подразделениям ВСУ

Удар по подразделениям Вооруженных сил Украины в зоне проведения спецоперации нанесли экипажи самолетов Су-34 Воздушно-космических сил РФ, заявили в Минобороны РФ.

«Летный состав Воздушно-космических сил России на самолетах Су-34 выполнил полетное задание по нанесению удара авиационными средствами поражения по подразделениям ВСУ в зоне проведения СВО. Бомбометание было выполнено по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск „Центр“», — говорится в сообщении.

Отмечается, что удар наносился фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволило нанести точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника.

«После успешного выполнения задания, получив подтверждение об уничтожении важных объектов, экипажи вернулись на аэродром вылета. Летчики ВКС выполняют боевые задачи в любое время суток и в любых метеорологических условиях», — отметили в военном ведомстве.

Что известно об уничтожении «Ланцетами» артиллерии ВСУ

В российском военном ведомстве рассказали, что бойцы подразделения ВДВ группировки «Днепр» при помощи «Ланцетов» уничтожили гаубицу М-777 и артиллерийское орудие «Гиацинт» ВСУ на расстоянии 30 км от линии боевого соприкосновения.

«За несколько часов наблюдения были обнаружены два объекта в тылу противника на расстоянии более 30 километров от линии боевого соприкосновения. Ими оказались американская гаубица М-777 и артиллерийское орудие „Гиацинт“. Точными ударами барражирующего боеприпаса „Ланцет“ оба орудия были уничтожены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соединения и воинские части ВДВ продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Расчеты разведывательного беспилотника Zala дежурят в небе круглосуточно, наблюдая за противником с высоты и выявляя объекты для уничтожения.

«Для их уничтожения используется барражирующий боеприпас „Ланцет“, запуск которого осуществляет расчет БПЛА ВДВ из состава группировки „Днепр“. Наведение и сопровождение российского беспилотника проводится операторами в ручном режиме, чтобы исключить малейшую возможность отклонения от цели», — отметили в военном ведомстве.

Как зенитчики ЦВО прикрывают мотострелковые подразделения от БПЛА ВСУ

Военнослужащие зенитных подразделений группировки «Центр» организовали прикрытие с воздуха позиций мотострелковых подразделений от беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

«Военнослужащие зенитных подразделений группировки войск „Центр“ организовали воздушное прикрытие позиций российских мотострелков от разведывательных и ударных БПЛА на Авдеевском направлении», — сообщили в МО РФ.

В Минобороны отметили, что расчеты ПВО выполняют задачи по уничтожению вражеских беспилотников круглые сутки — на счету каждого подразделения десятки уничтоженных БПЛА.

«В борьбе с воздушными целями неплохо справляются расчеты 23-мм зенитных установок ЗУ-23, установленные на базе многоцелевого бронированного тягача и отдельного стационарного орудия. Также подразделения ПВО имеют на вооружении переносные зенитно-ракетные комплексы „Игла“, которые при помощи ракет с оптической головкой самонаведения позволяют поражать воздушные цели на дальностях до 5000 метров», — добавили там.

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