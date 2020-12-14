Размер субсидий на туристический кешбэк сокращён до фактических расходов

https://static.news.ru/photo/e9ea5726-3e1e-11eb-83fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство скорректировало размер субсидий на программу туристического кешбэка в 2020 году. Объём финансирования был сокращён с 15 млрд рублей до 1,2 млрд.

Соответствующее постановление кабмина вносит изменения в распоряжение о выделении Ростуризму из резервного фонда правительства необходимых на эти цели средств, передаёт ТАСС.

Программа призвана стимулировать доступные внутренние туристические поездки через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги. Она была анонсирована на фоне пандемии коронавируса и закрытия зарубежных направлений.

Россиянам был предложен список направлений, куда они могут отправиться, рассчитывая на возврат части средств. При этом оплачиваться путёвка должна картой «Мир». Возврат средств осуществляется в течение пяти дней с момента оплаты тура.

При этом, если первоначально размер кешбэка составлял максимум 15 тысяч рублей, то впоследствии он был увеличен до 20 тысяч. В целом же можно вернуть 20% от тура любой стоимости, но не больше установленного лимита.

По данным Ростуризма, у крупных туроператоров в период действия программы продажи выросли в среднем на 40%, а бронирований на сайтах стало больше на 10–15%. Россияне в рамках туристического кешбэка приобрели туры на 6,5 млрд рублей, общая сумма возврата туристам составила 1,2 млрд рублей.

Неизрасходованные в 2020 году средства Ростуризм предложил направить на продолжение субсидирования в последующие годы, писал NEWS.ru.