«Разложилась на плесень»: военкор показал кадры удара по САУ «Краб» Военкор Стешин опубликовал видео прилета снаряда по САУ «Краб»

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Дмитрий Стешин опубликовал в своем Telegram-канале видео прилета снаряда по польской самоходной артиллерийской установке калибра 155 мм «Краб». По его словам, удар по гаубице отработали самолеты 11-й армии военно-воздушных сил совместно с разведчиками 36 армии России.

САУ «Краб» разложилась на плесень и на липовый мед вместе с ангаром, БК, другой неизвестной техникой. Отработали самолеты 11-й армии ВВС и разведчики 36-й армии. Концепт войны меняется неумолимо и последовательно. Мушкеты убивают луки, пулеметы — конницу, арбалеты — цвет дворянства в латах. Все это проходили, — написал военкор.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие нанесли удар по блиндажу ВСУ в Работино Запорожской области с применением беспилотника. Налет на расположения украинских вооруженных сил организовали солдаты 1430-го и 70-го полков.

До этого корреспондент ВГТРК Андрей Руденко опубликовал видеоролик уничтожения еще одной польской гаубицы калибра 155 мм «Краб». Поражение техники, поставленной украинской армии западными партнерами, было снято на камеру беспилотника.