Разин против Лазарева, Киркоров в Дубае, отъезд Ивлеевой: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/ТАСС

Народный артист России Филипп Киркоров спел в Дубае, продюсер Андрей Разин обвинил певца Сергея Лазарева в воровстве, блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева опровергла слухи о своем отъезде из страны — такие новости стали самыми обсуждаемыми в СМИ и соцсетях. Подробности и последствия главных событий недели — в обзоре NEWS.ru.

Где дает концерты Киркоров после скандала с вечеринкой Ивлеевой

Портал Woman.ru пишет, что Филипп Киркоров дает несколько выступлений в Дубае на фоне отмены его концертов на родине. По информации издания, 6 января у артиста состоялось шоу в месте Chalet Berezka.

Как сообщает Woman.ru, Киркоров будет давать концерты вместе с шансонье Михаилом Шуфутинским. Портал уточнил, что незадолго до скандала с «голой» вечеринкой певцы записали совместную песню «Жара в Дубае», которую представили публике в Дубае.

На концерте Киркоров исполнил свои главные хиты. Заведение было заполнено публикой, зрители тепло встретили короля российской эстрады, подпевали ему и дарили цветы.

В перерыве между песнями Киркоров упомянул о том, что в настоящее время в его жизни наступила черная полоса. При этом он надеется, что скоро снова вернется белая. По словам исполнителя, он не представляет свою жизнь без России. Видео с выступления опубликовал Telegram-канал Starhit.ru.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

«Я себе не представляю свою жизнь без России — без своего дома. Здесь, далеко от родины, я все равно ощущаю присутствие русского духа. Потому что так гулять в Рождество могут только русские духом! Мы всегда ими останемся!» — заявил певец, обращаясь к собравшейся публике.

По его словам, главное, чтобы не было «мороза в сердце», чтобы люди не «замерзали душой».

«Мы никогда не замерзнем, если в нас будет жить любовь!» — подчеркнул артист.

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что российского певца также заметили в ресторане в Дубае. Ресурс опубликовал соответствующее видео.

На кадрах высокий человек со светлыми волосами заходит в двери помещения. Его сопровождает многочисленное окружение. Согласно утверждению авторов канала, Филипп Киркоров направился в ресторан Berezka.

Разин раскритиковал Лазарева за «Седую ночь»

Российские певцы Сергей Лазарев и Роман Жуков не имели права исполнять песни группы «Ласковый май», заявил в Telegram-канале Андрей Разин. По его словам, все авторские права на композиции принадлежат только ему, а другие артисты подобно «коршунам и шакалам» воруют творчество группы.

«Коршуны и шакалы, которые пытаются украсть творчество группы „Ласковый май“. Вот Сережа Лазарев выложил на французском „Седую ночь“, Рома Жуков и „Белые розы“. Все будет удаляться, потому что не имейте привычку воровать», — сказал Разин.

Продюсер подчеркнул, что «хозяином» песен является именно он. Поэтому, продолжил Разин, певцам просто нужно было сначала прийти к нему и выкупить право на исполнение этих шлягеров, тогда никаких претензий не возникло бы.

«Социальные сети все удалят. Посмотрите на социальные сети этих воров — все удаляется и будет удаляться всегда, это говорит вам Андрей Разин. Мировая площадка воровства никогда не признавала и не признает», — добавил продюсер.

По словам Разина, исполняющие композиции «Ласкового мая» артисты подставили французскую компанию под иск на 11 млн 700 тысяч, который он намерен выиграть. Продюсер подчеркнул, что всегда побеждает в таких случаях.

Пользователи Сети, однако, не поддержали продюсера. В комментариях люди пожаловались, что теряют возможность слушать новые или любимые треки из-за подобных разборок.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сергей Лазарев

«Так вроде права на все песни „Ласкового мая“ выиграл [певец Юрий] Шатунов, разве нет? Почему эта отвратительная морда везде вставляет свои 5 копеек?» — высказалась пользователь Елена.

В своем обращении Разин упомянул, что автор песен Сергей Кузнецов при жизни передал ему права на композиции группы «Ласковый май». Но за два дня до своей смерти Юрий Шатунов выиграл суд с продюсером, по решению которого певец получил исключительные права на песни.

После смерти певца Разин обещал не оспаривать это решение, но предпринял попытку отсудить права на композиции у наследников Шатунова в кассационном суде, однако проиграл дело. Таким образом, права на песни «Ласкового мая» на настоящий момент принадлежат вдове Юрия Шатунова Светлане.

Сергей Лазарев исполнил «Седую ночь» на французском языке в ремейке советской комедии «Иван Васильевич меняет все» от телеканала ТНТ. По информации СМИ, Лазарев присоединился к проекту почти в последний момент — 29 декабря, когда велись пересъемки сцен, из которых убрали Филиппа Киркорова и Анну Асти.

Претензии Разина быстро распространились в Сети, однако ни Лазарев, ни его представители пока не комментировали эти обвинения. Вместо этого исполнитель хита «В самое сердце» поздравил своих поклонников с Рождеством. Артист опубликовал в своем Telegram-канале фрагмент новой песни «Загадай любовь» и добавил теплые пожелания подписчикам.

«С праздником! С Рождеством Христовым! Всем добра, гармонии и любви!» — написал Лазарев.

Ивлеева рассказала, куда отправилась после скандала с «голой» вечеринкой

Анастасия Ивлеева опровергла слухи о своем отъезде из России. Она опубликовала в социальных сетях видео из Санкт-Петербурга, где, по ее словам, она встречает Рождество с семьей.

«Морознейший привет из города Санкт-Петербурга. Здесь я провожу свои праздники с семьей, близкими и друзьями. Это классное время, когда можно отдохнуть, выдохнуть и перезагрузиться», — отметила блогер.

Информацию об отъезде телеведущей распространила журналистка Ксения Собчак. Затем эти слухи также появились в ряде других Telegram-каналов. Позже Собчак пояснила, что получила данные об отъезде блогера от двух адвокатов, которые работают над делом рэпера Vacio.

«Даже не знаю, радоваться или огорчаться. Надеюсь, никто ни за кем не придет», — прокомментировала ситуацию Собчак.

Тем временем телеведущий и актер Оскар Кучера в новом выпуске шоу «Злые языки» на Rutube высказался о своем отношении к Анастасии Ивлеевой. Артист отметил, что после просмотра нескольких интервью с девушкой ему стало не по себе от ее «недалекости».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

«Когда началась вся эта история — рассуждения о членах, какие-то кринжовые истории... <...> Я посмотрел часть интервью, и мне стало не по себе, как мне показалось, от недалекости этого человека, который становится мейнстримером, человеком, который ведет за собой толпу», — объяснил Кучера.

При этом актер отметил, что относится к Ивлеевой с уважением. По словам Кучеры, блогер смогла сама себя сделать и трудом добиться успеха. Он добавил, что в этом Ивлеева похожа на певицу Ольгу Бузову, которая также известна своим трудолюбием и упорством.

В самый разгар скандала вокруг вечеринки Кучера написал в Telegram-канале, что ему стало жаль Ивлееву после новостей о судебных исках, налоговых проверках и отменах рекламных контрактов.

«Знаете, эта вечеринка ж ведь не подлость, не желание уесть кого-то, показать свою крутость, нет... это просто элементарная человеческая глупость. Именно отсутствие культуры, как внутренней, так и внешней, отсутствие понимания этики как таковой <...>. Но мне всегда всех жалко... однако, совсем не все, как я», — говорил ведущий.

Он также публиковал сообщения Собчак и Ивлеевой, которые они оставили в соцсетях после трагедии в Белгороде. Они выражали сочувствие семьям пострадавших и назвали происходящее в регионе «ужасом и шоком».

«Ивлеева и Собчак так быстро стали патриотами, что я грешным делом начал думать, что вот такие „голые“ вечеринки иногда проводить, может, и неплохо!» — пошутил ведущий.

Помимо этого, Кучера оценил творчество молодых артистов. Так, телеведущий сказал, что негативно относится к блогеру Дане Милохину. Кучера отметил, что тиктокер не нравится даже его детям.

«Он для меня за пределами добра и зла — это днище. Бесталанный, безголосый, с абсолютно дурацкими песнями какими-то», — сказал Кучера.

При этом телеведущий позитивно оценил творчество певицы и блогера Инстасамки. Кучера признался, что слушает некоторые из ее треков, а также выразил мнение, что артистка занимается творчеством иронично.

«Мне некоторые песни Инстасамки нравятся. Они ребята прям стебовые. Это видно, что они стебутся», — отметил Кучера.

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