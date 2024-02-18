«Разброд и шатание»: Кеосаян объяснил выгоду для РФ от отставки Залужного Кеосаян: отставка Залужного выгодна России благодаря «разброду и шатанию» в ВСУ

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный

Отставка главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, безусловно, сыграет на руку России, заявил телеведущий Тигран Кеосаян в программе «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ. По его словам, в верхах Украины возникнут разброд и шатание, а Киеву придется выстраивать новую цепочку управления. Россия тем временем будет продолжать свое успешное наступление, добавил режиссер.

Для нас это, конечно, неплохо, потому что это будет разброд и шатание внутри. Они же будут отстраивать новую цепочку управления. Они сейчас уберут генералов, а мы не прекращаем наступать. Конечно, это играет на руку [России], — заявил Кеосаян.

Он также напомнил, что вместо Залужного пост главкома ВСУ занял бывший командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Известно, что его родители и брат остаются на стороне России, в то время как их «родная кровь» совершает предательство памяти, указал Кеосаян.

Ранее телеведущий рекомендовал Украине не забывать, что она находится рядом с большой империей, которой является Россия. По его словам, в этом случае Киев должен был быть либо «активно нейтральным», либо партнером РФ. В этом случае конфликта удалось бы избежать, добавил Кеосаян.