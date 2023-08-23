Разбился самолет, на борту которого мог быть Пригожин: фото бизнес-джета Embraer Legacy 600 потерпел крушение в Тверской области

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/РИА Новости/Shuttestock

Евгений Пригожин

В Тверской области разбился самолет, на борту которого находилось семь человек. В МЧС сообщили, что все они погибли. Бизнес-джет Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795 принадлежал связанному с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» бизнесмену Евгению Пригожину.

Самолет направлялся из московского аэропорта Шереметьево в Санкт-Петербург. По информации Росавиации, среди пассажиров был сам Пригожин. Окружение бизнесмена не может с ним сейчас связаться.

Самолет Embraer Legacy 600 — один из популярных джетов на российском рынке. Его дальность полета составляет свыше 6000 км. Он отличается высокой степенью безопасности, внутри просторный пассажирский салон. Благодаря использованию композитных материалов при строительстве самолета авиаконструкторы добились экономии топлива при повышении надежности и летных характеристик. Первый джет был создан в 2001 году в Бразилии.

Как выглядит самолет Embraer Legacy 600, на котором мог лететь Пригожин, — в фотогалерее NEWS.ru.