«Разберемся со всеми»: помощник Макаревича о протоколе за маркировку Помощник Макаревича заявил, что артист всегда маркирует публикуемые материалы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Макаревич

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) всегда маркирует размещаемые в соцсети материалы, вероятно, один или два материала он пропустил, так в беседе с NEWS.ru помощник российского артиста Антон Чернин прокомментировал составление протокола на Макаревича из-за отсутствия маркировки иностранного агента. На вопрос собирается ли команда певца оспаривать штраф, собеседник ответить затруднился.

Он все всегда маркирует, может быть пропустил один или два материала. <...> Не знаю пока [будем ли оспаривать]. В этом суде что оспаривать? Вернемся — разберемся со всеми, — сказал он.

Вечером 28 июля стало известно, что карточка административного дела в отношении Макаревича появилась на сайте Симоновского суда Москвы. По имеющейся информации, дата заседания по делу еще не назначена. Дело завели по статье ч. 4 ст. 19.34 КоАП («Нарушение порядка деятельности НКО, выполняющей функции иноагента»). По ней нарушителям — физическим лицам грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Андрей Макаревич попал в реестр иноагентов в сентябре 2022 года. У него не было найдено иностранного финансирования, причиной стали высказывания музыканта в иностранных СМИ, включая интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

В начале июня Пресненский суд Москвы оштрафовал телеведущую Татьяну Лазареву (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) за отсутствие маркировки иноагента. Сумма штрафа составила 30 тысяч рублей. Лазареву признали иностранным агентом в 2022 году. Телеведущая проживает в Испании.