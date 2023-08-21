«Равнозначен Бахмуту»: военэксперт объяснил неминуемость битвы за Купянск Военэксперт Матвийчук назвал Купянск равнозначным Артемовску для Украины

Фото: МО РФ

Купянск имеет важное значение для Украины, сравнимое со значимостью Артемовска, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его мнению, сражение за этот населенный пункт практически неизбежно, так как он является крупнейшей железнодорожной станцией.

Купянск по своему значению равнозначен Бахмуту (Артемовску. — NEWS.ru). Это крупнейшая железнодорожная станция, так что я думаю, драться они будут. Город все равно перейдет под наш контроль, но ближайшие две-три недели будем драться с ними, — рассказал Матвийчук.

Захват Купянска открывает для Вооруженных сил России новые возможности. В частности он позволяет перейти в наступление на Харьков, Славянск и Краматорск. Вместе с тем военный эксперт отметил, что Украина понимает угрозу, которую создает взятие Купянска российскими военными. В настоящее время в город перебрасываются новые части ВСУ, президент Украины Владимир Зеленский поставил перед армией задачу не допустить захвата города.

Если мы возьмем Купянск, тогда выйдем на окраины Харькова, — объяснил специалист.

Как сообщалось ранее, Вооруженные силы Украины потеряли транспортный хаб в Купянске. По словам военного корреспондента Александра Коца, теперь украинская армия не может получать подкрепление и боеприпасы по железной дороге на данном направлении. В настоящее время в Купянске проводится эвакуация населения.