Расстрелявшим жителей Мариуполя бойцам ВСУ вынесли приговор в ДНР Суд в ДНР приговорил к 25 годам колонии бойцов ВСУ, расстрелявших жителей Мариуполя

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к 25 годам лишения свободы украинских военных Андрея Найдена и Данила Коленова за убийство мирных жителей Мариуполя, сообщается на сайте Следственного комитета России. Суд доказал, что бойцы ВСУ расстреляли гражданских в марте 2022 года. Также их обвинили в использовании запрещенных методов в вооруженном конфликте.

Верховным судом Донецкой Народной Республики вынесены приговоры гражданам Украины Андрею Найдену и Даниле Коленову. Они признаны виновными в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов (ч. 1 ст. 356 УК РФ), а также в убийстве двух лиц, совершенном группой лиц (пп. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ), — говорится в сообщении СКР.

В ведомстве пояснили, что Найден и Коленов расстреляли двух мирных жителей при несении боевой службы. 5 марта они находились в подъезде многоэтажного дома на проспекте Металлургов в Мариуполе, где несли боевое дежурство. Навстречу им вышли безоружные мирные жители. Найден произвел по меньшей мере 15 выстрелов, Коленов — 10. Задержать преступников удалось лишь спустя два месяца, в мае 2022 года.

Ранее Международный общественный трибунал по Украине обвинил бойца батальона «Азов» Ивана Бочкарева с позывным Ведьмак в расстреле мирных жителей в Мариуполе. Как сообщали СМИ, Бочкарев охранял военную технику возле школы № 42 и в ходе дежурства по приказу командира расстрелял проходящего мимо склада мужчину, которого заподозрили в съемке объекта на мобильный телефон.