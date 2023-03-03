Расстрелянные машины, растяжки мин: фото последствий атаки ДРГ под Брянском

Фото: ФСБ РФ

Расстрелянные украинскими диверсантами автомобили

ФСБ России опубликовала кадры последствий нападения украинских диверсантов на села в Брянской области. На них — изрешеченные пулями автомобили, погибший от рук членов ДРГ мирный житель и растяжки мин.

Группа украинских диверсантов проникла на территорию Брянской области утром 2 марта. Как рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз, члены ДРГ обстреляли автомобиль в селе Любечане. Водитель, перевозивший детей, скончался от полученных ранений, также пострадал ребенок, находившийся внутри, сейчас его жизни ничто не угрожает.

Президент России Владимир Путин назвал атаку на Брянскую область террористическим актом. По словам главы государства, нападавшие видели, что это обычная машина, в которой находятся гражданские лица с детьми, но все равно открыли огонь.

Кадры последствий атаки ДРГ Украины на Брянскую область — в галерее NEWS.ru.