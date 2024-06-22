Расстреливали десятками: 20 лет назад боевики Басаева напали на Ингушетию

Фото: ТАСС

Правоохранительные органы Ингушетии принимают меры по нейтрализации боевиков

Ровно 20 лет назад, в ночь с 21 на 22 июня 2004 года, преступные группы под общим командованием Шамиля Басаева напали на Ингушетию. Они взяли под контроль столицу республики Назрань и город Карабулак. В результате атаки погибли около ста человек. Может ли на Кавказе вновь начаться волна терактов — в материале NEWS.ru

Как происходила атака на Ингушетию 2004 года

Нападением командовал Шамиль Басаев, в тот момент это был второй человек в самопровозглашенной Ичкерии — квазигосударственной структуре, созданной террористами на территории соседней Чечни. Боевики, в том числе уроженцы и Чечни, и Ингушетии, начали вылазку вечером 21 июня, с наступлением темноты.

Назрань, самый крупный город республики, бывшую столицу, атаковали примерно 300 террористов. Они окружили здание МВД республики, Назрановский райотдел милиции и погранотряд, захватив склады оружия и боеприпасов. В здании республиканского МВД находились 15 сотрудников — все они, в том числе и. о. министра Абубакар Костоев, погибли в бою.

Часть боевиков была переодета в форму сотрудников МВД. Они выставили «блокпосты», имитируя работу обычных силовиков. Останавливая проезжавшие машины, требовали документы. Если перед ними оказывался высокопоставленный чиновник, бандиты немедленно уводили его в сторону от дороги и расстреливали.

Так погибли прокурор Назрани Мухарбек Бузартанов и прокурор Назрановского района Белан Озиев, начальник местной почтовой службы Мухарбек Мальсагов, директор кирпичного завода Башир Куриев, бывший глава миграционной службы Ингушетии Магомед Гиреев, двое братьев-милиционеров Гурчиевых. По данным газеты «Коммерсантъ», возле одного из фальшивых блокпостов было обнаружено 18 трупов.

Под утро боевики ушли — как потом выяснилось, в лесной массив в горах, на границе с соседней Чечней. По словам очевидцев, террористы не спешили и даже успели помолиться в мечети, расположенной рядом со сгоревшим зданием МВД, а также исполнить один из ритуальных танцев на центральной площади Назрани.

В ходе теракта пострадали около 200 человек. Погибли 78 жителей, 113 получили ранения различной степени тяжести. Большинство жертв были сотрудниками правоохранительных органов и военными.

Фото: Руслан Майсигов/ТАСС Разрушенный дом в Назрани после операции по обезвреживанию боевиков, 2004 год

Почему потери среди силовиков в Назрани оказались такими высокими

Как пояснил NEWS.ru чеченский политолог Саид Бицоев, в значительной степени успех вылазки обеспечила тщательная подготовка на основе данных разведки террористов.

«Боевики очень тщательно планировали свои операции, а в момент атаки действовали слаженно. Такая же тактика была опробована еще в августе 1996 года, когда силами примерно тысячи человек они на время смогли заблокировать в Грозном едва ли не всю федеральную группировку. Нападение на Ингушетию в июне 2004 года оказалось внезапным. Спецслужбы в тот момент, видимо, упустили подготовку этого нападения», — предположил эксперт.

Басаевцы действовали одновременно, заблокировали подразделения силовиков, окружив их места дислокации, лишив возможностей взаимодействия, добавляет политолог. «Кроме того, многие их нападавших были в камуфляже, в форме, поэтому местные не могли их сразу идентифицировать. Всем этим объясняется большое количество жертв», — сказал Бицоев.

Фото: ТАСС Правоохранительные органы Ингушетии подняты по тревоге для нейтрализации вылазки боевиков

Что случилось с группой боевиков, совершивших атаку на Ингушетию

В современной истории России вылазка июня 2004 года была не самой кровавой по числу жертв. Однако особое внимание привлекла ее дерзость. Во власти боевиков оказалась фактическая столица одного из российских регионов — пусть и всего на одну ночь — после чего нападавшие смогли спокойно уйти. В этой связи через несколько недель своих постов лишились начальник Генштаба Анатолий Квашнин и главком внутренних войск Вячеслав Тихомиров.

В результате расследования, проведенного ФСБ и МВД, были установлены и задержаны 66 участников нападения. 48 человек, причастных к преступлению, были уничтожены в бою, 51 объявлен в федеральный и международный розыск. 14 участников рейда оказались в числе террористов, захвативших два месяца спустя школу в Беслане (Северная Осетия).

Басаев был уничтожен спецслужбами летом 2006 года, а в 2013-м убит и другой полевой командир, помогавший Басаеву при атаке на Ингушетию, Доку Умаров.

Днем 22 июня в республику прибыл президент России Владимир Путин. Он признал, что федеральный центр принял недостаточно мер, чтобы стабилизировать обстановку в регионе, и пообещал ввести в Назрань еще один полк внутренних войск. 23–25 июня были объявлены в Ингушетии днями траура.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин совершил поездку в Ингушетию 22 июня 2004 года

Как в Ингушетии принято вспоминать жертв теракта 2004 года

Ежегодно 22 июня в Ингушетии вспоминают погибших в 2004 году защитников республики. Как рассказали NEWS.ru в Министерстве печати и информации республики, в ходе церемонии в ближайшую субботу в Назрани будут возложены цветы к мемориалу Памяти и Славы. Чиновники и представители общественных организаций, как правило, навещают в этот день родственников погибших, проводят благотворительные акции с раздачей продуктовых наборов. В ходе теракта пострадало около двухсот человек.

Могут ли повториться масштабные теракты на Кавказе

«Такой теракт, как 20 лет назад, повториться не может. Не осталось на Кавказе таких террористических организаций, да и спецслужбы работают эффективнее», — сказал NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев.

Со своей стороны Саид Бицоев поясняет: успеха в борьбе с террором на Северном Кавказе удалось добиться благодаря доверию, возникшему между федеральными силами и местными силовиками.

«Москва начала действовать, опираясь на местные силовые структуры. Чеченским полицейским и силовикам дали в руки оружие. Зная обстановку, болевые точки, географию, зная персональную историю многих боевиков, местные силовики совместно с Минобороны России и другими ведомствами смогли постепенно, шаг за шагом победить терроризм. И, слава богу, что подобных масштабных нападений больше не происходит», — подытожил эксперт.

Глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров тоже убежден, что спецслужбы с тех пор научились гораздо лучше предотвращать теракты. «Обстановка на Северном Кавказе по-прежнему тревожная. Но если там и есть спящие „ячейки“ боевиков, таких ресурсов, как в 2004 году, у них нет», — считает ветеран «Альфы».

Фото: ТАСС

Могут ли диверсанты с Украины напасть на российские города

Как считает Гончаров, глава Чечни Рамзан Кадыров доказал, что с боевиками власти могут успешно справляться, однако все будет зависеть от того, кто готовит новую диверсию, оговорился эксперт. «Если подключатся западные спецслужбы, „засланные казачки“ из стран НАТО, если они забросят на Кавказ диверсионных группы, то их нападение будет намного серьезнее», — предупреждает NEWS.ru эксперт.

Что касается зоны СВО, то Гончаров сомневается в возможности прорыва с Украины больших отрядов, численность которых была бы сравнима с бандами Басаева. «Диверсионные группы по 5–7 человек могут просочиться, но для нас это уже роли не играет», — сказал глава ветеранов «Альфы».

Выступая в апреле на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК), председатель комитета, директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил о неослабевающих усилиях «участников международных террористических организаций по дестабилизации обстановки на Северном Кавказе» (цитата приводилась в пресс-релизе НАК).

Спустя два месяца, 11 июня, Бортников сообщил: Украина и спецслужбы НАТО «осуществляют поиск и вербовку исполнителей резонансных преступлений, в том числе среди трудовых мигрантов». «Показательным примером является установленная нами причастность военной разведки Украины к теракту в подмосковном Crocus City Hall», — подчеркнул директор ФСБ.

По словам Бортникова, за последние два года в ЦФО пресечена деятельность 32 ячеек международных террористических организаций, состоявших из мигрантов, их участниками готовились нападения на объекты госорганов, военные объекты, в местах массового пребывания людей, на религиозные организации.

15–16 июня в СИЗО Ростова-на-Дону, где дожидалась суда группа сторонников «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), боевики взяли в заложники сотрудников ФСИН.

В результате штурма почти все участники захвата были убиты, а заложники освобождены. Один из захвативших СИЗО в Ростове-на-Дону террористов выжил, сообщил RT со ссылкой на источник в правоохранительных структурах. Им оказался 28-летний Дмитрий Камнеев, принявший ислам и ставший сторонником его радикального течения.

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