Расстрел сел из танков, шпионы в Крыму: как ВСУ атакуют РФ 11 декабря

Фото: ФСБ РФ/РИА Новости

Задержание сотрудниками ФСБ РФ в ходе оперативно-разыскных мероприятий пособника украинской разведки

Российские территории в минувшие сутки вновь подверглись ударам со стороны украинской армии. В Донецкой Народной Республике (ДНР) зафиксировали семь обстрелов, повреждения получило производственное предприятие. Два села Брянской области обстреляли из танка. В Курской области из-за украинского удара без света остались два села. А в Крыму раскрыли агентурную сеть украинских спецслужб. Новые подробности атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России — в материале NEWS.ru.

Завод попал под обстрел в Донецке

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за минувшие сутки было зафиксировано семь фактов ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 18).

Под огнем оказались районы Донецка и Старомихайловки. В Горловке впервые за долгое время не зафиксировали ни одного обстрела. Никто из местных жителей не пострадал. Повреждения получили два жилых дома и производственное предприятие в областном центре.

На Донецком направлении украинские войска совершили семь обстрелов из РСЗО и артиллерии калибра 155 миллиметров. ВСУ применяли в том числе кассетные боеприпасы. Всего по населенным пунктам ДНР за последние сутки выпустили 19 различных снарядов.

ВСУ обстреляли Глушковский район Курской области

Накануне днем украинские войска обстреляли Глушковский район Курской области. По словам губернатора Романа Старовойта, никто из местных жителей не пострадал, повреждения получила линия электропередачи.

«Повреждена линия электропередачи, обесточены поселок Теткино и село Попово-Лежачи. Населенные пункты остались без света», — написал он в своем Telegram-канале.

В Крыму раскрыли сеть агентов украинских спецслужб

Сотрудники ФСБ раскрыли в Крыму законспирированную сеть агентов украинских спецслужб. Они планировали теракты против главы полуострова Сергея Аксенова, председателя регионального парламента Владимира Константинова, мэра Ялты Янины Павленко и других деятелей республики.

«Пресечена деятельность <...> агентурной сети украинских спецслужб, созданной <...> для совершения резонансных диверсионно-террористических актов в отношении представителей органов государственной власти, военнослужащих ВС РФ и ФСБ, а также объектов транспортной и энергетической инфраструктуры полуострова», — сообщили в ведомстве.

Всего силовиками были задержаны 18 человек. Группа причастна к пяти диверсиям на территории России. Благодаря действиям оперативников удалось предотвратить еще 14 диверсий. Также обнаружены 15 схронов, из которых изъяли самодельные взрывные устройства и больше 200 кг взрывчатки.

ВСУ обстреляли из танка Брянскую область

Накануне во второй половине дня украинские войска обстреляли из танка Климовский район Брянской области. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Как утверждает Telegram-канал SHOT, один снаряд калибра 125 миллиметров прилетел рядом с селом Хоромным, еще два — недалеко от села Красного. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Херсонщину и Запорожье обстреляли из артиллерии

В минувшие сутки ВСУ продолжали обстреливать из артиллерии населенные пункты Херсонской и Запорожской областей. По данным Telegram-канала WarGonzo, на Херсонщине прилеты зафиксировали в Алешках, Песчановке, Голой Пристани и Пойме.

Тем временем в Запорожье под удары попали Копани, Новопрокоповка, Жеребянки, Мирное, Новопокровка, Вербовое и Новофедоровка. Минобороны РФ информацию об обстрелах не комментировало.

Между тем ранее сообщалось, что за день до этого украинские войска нанесли по гражданской инфраструктуре Херсонской области почти 100 ударов. Под обстрелы попали 12 мирных населенных пунктов.

Фото: Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Больше 30 снарядов выпущено по Белгородской области

За последние 24 часа украинские войска выпустили по населенным пунктам Белгородской области 31 снаряд. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, прилеты зафиксировали в Сподарюшино, Староселье, хуторе Старом, Новой Таволжанке, Середе и Белянке, хуторе Мухин. Обошлось без последствий на земле.

Также ВСУ продолжали атаковать регион беспилотниками. В Староселье БПЛА сбросил взрывное устройство. А Журавлевку атаковал дрон-камикадзе. Никто из местных жителей не пострадал, разрушений нет.

Читайте также:

Российский Су-34 уничтожил личный состав ВСУ на Краснолиманском направлении

«Конфликт начнет таять, как кусок масла»: Сладков об Украине после СВО

Удар по командованию ВСУ: что сказали в Минобороны, кого смогли уничтожить

«Совсем оборзели?»: что сказал Путин про Украину, СВО и давление Запада