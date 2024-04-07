Расстрел полицейских под Москвой: что известно о пострадавших и нападавшем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое сотрудников полиции пострадали во время задержания наркосбытчика в Московской области, один из них получил смертельное ранение, второй попал в реанимацию. Что известно о погибшем и стрелявшем, в каком состоянии раненый?

Что известно о пострадавших полицейских

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили, что при исполнении служебных обязанностей в Подмосковье погиб старший прапорщик Сергей Ефименко. По информации ведомства, правоохранитель погиб в деревне Якимово во время задержания наркосбытчика.

«В Московской области при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник полиции. Руководство и личный состав Главного управления МВД России по Московской области выражают соболезнования родным и близким старшего прапорщика полиции Ефименко Сергея Викторовича», — говорится в сообщении.

Как уточнили представители МВД, у сотрудника правоохранительных органов остались две дочери. Семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь, добавили в ведомстве.

Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник написал, что сотруднику полиции, получившему ранение при нападении наркодилера в Московской области, диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму и ушиб мозга. Согласно его сведениям, в настоящее время пострадавший находится в реанимации.

Как отметил канал, раненый полицейский до потери сознания успел рассказать, что неизвестный злоумышленник жестоко его избил, целенаправленно нанося удары по голове. Кроме того, ему удалось описать подозреваемого. Сейчас его разыскивают правоохранительные органы.

Кто стрелял по правоохранителям

РЕН ТВ опубликовал фотографию с мотоциклистом, который подозревается в вооруженном нападении на полицейских в Подмосковье. По данным телеканала, мужчина выстрелил в патрульных на проселочной дороге, а затем скрылся с места происшествия.

РЕН ТВ сообщает, что мотоциклист двигается по трассе М-11 в направлении Санкт-Петербурга. Также известно, что ориентировка на злоумышленника разослана полицейским.

Telegram-канал «112» писал, что правоохранители караулили закладчика на границе Фряново и Черноголовки, тайник с мефедроном весом около двух килограммов был найден накануне. По данным канала, опер и помощник участкового спрятались поблизости, чтобы узнать, кто придет за наркотиком. Когда появился дилер, полицейские решили произвести задержание, но попали под огонь.

Следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

«7 апреля 2024 года на проселочной дороге в р. п. Фряново прохожим обнаружены в бессознательном состоянии два раненых сотрудника МВД, один из которых в последующем скончался от огнестрельных ранений. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов», — заявили в ведомстве.

На место происшествия прибыла группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов ГСУ СК России по региону. Следственный комитет России опубликовал кадры с места нападения.

Что за план «Сирена» ввели в регионе

Как пишет URA.RU, план «Сирена» подразумевает под собой комплекс мер для задержания преступных группировок, для розыска вооруженных и опасных преступников, а также для пресечения беспорядков. При введении такого плана вооруженные силовики делят между собой зоны контроля и, имея на руках ориентировки, патрулируют территории, могут задерживать людей и проводить досмотры. На дорогах же при такой мере выставляются посты ДПС, которые останавливают подозрительные автомобили и могут проводить досмотры машин.

Как отмечает Telegram-канал BRIEF, в последний раз в Подмосковье план «Сирена» вводился 22 марта из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Тогда правоохранители преследовали белый автомобиль Renault, на котором уехали из Красногорска предполагаемые исполнители теракта.

Читайте также:

СК опубликовал кадры с места нападения на сотрудников МВД в Подмосковье

Шеф-повара подмосковного ресторана жестоко зарезали в его квартире

Уголовное дело возбудили после нападения на полицейских в Щелково