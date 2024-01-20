Распространителей фейков о ВС РФ лишат имущества и денег Володин: законопроект об изъятии имущества за фейки о ВС РФ внесут в Госдуму

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Госдума 22 января рассмотрит законопроект о конфискации имущества и денег у россиян, распространяющих недостоверную информацию о ВС РФ, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он уточнил, что речь идет о средствах и активах, которые могут быть использованы против безопасности страны.

Разработан законопроект, который позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности РФ, а также по решению суда лишать почетных званий, — написал он в Тelegram-канале.

В документе перечислены такие преступления, как дискредитация использования ВС РФ, публичные действия против безопасности государства, призывы ввести санкции против России, реабилитация нацизма и сотрудничество с международными организациями, в которых РФ не участвует. Володин заявил, что поводом для рассмотрения такого закона стали высказывания некоторых деятелей культуры.

По мнению депутата Андрея Исаева, утверждение подобных норм позволит бороться с теми, кто занимается распространением направленной против РФ информации за рубежом и находится вне юрисдикции российского правосудия.

Он подчеркнул, что многие авторы фейков, покинувшие Россию, продолжают активно зарабатывать на своей собственности, оставшейся внутри страны: сдают квартиры, владеют акциями. По словам Исаева, новый закон позволит исправить эту ситуацию, а также станет серьезным предупреждением для тех, кто уехал, но не занимается политикой.

Ранее руководители фракций Госдумы разработали закон о конфискации имущества в случае распространения фейков о Вооруженных силах России. Согласно законопроекту, подобная мера будет применяться, если докажут, что распространение информации было мотивировано корыстными целями. Соответствующие изменения предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.