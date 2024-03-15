Раскрыты потери ВСУ при попытке прорваться через границы России МО РФ: ВСУ потеряли свыше 550 бойцов при попытке прорваться через границы России

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины с 12 по 15 марта потеряли более 550 военнослужащих при попытке прорваться на территорию Белгородской и Курской областей, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Российским военным удалось оттеснить диверсантов совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России.

Ударами авиации и огнем артиллерии уничтожено более 550 военнослужащих, 16 танков, 19 боевых бронированных машин, в том числе 11 БМП «Bradley» производства США и 15 автомобилей, — говорится в сообщении.

Telegram-канала «Старший Погранотряда» 14 марта писал, что обстановка в районе населенного пункта Сподарюшино Грайворонского района Белгородской области по-прежнему напряженная. Украинские диверсанты продолжают предпринимать попытки прорвать границу.

Согласно информации Telegram-канала «Рыбарь», интенсивность боевых действий на земле в Белгородской области за минувшую ночь стихла, украинским ДРГ не удалось осуществить задуманное. При этом опасность нового столкновения все еще существует. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Тем временем Telegram-канал Readovka со ссылкой на источник сообщил, что российские военные остановили украинскую ДРГ при попытке прорваться в Белгородскую и Курскую области. По данным канала, диверсанты хотели проникнуть в курский поселок Теткино, но были отброшены. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.