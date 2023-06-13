Выход из договора об Азовском море пройдет для России без последствий, сообщил NEWS.ru капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, против РФ могут быть введены новые санкции, однако они никак не отразятся на жизни в стране. Дандыкин подчеркнул, что Азовское море является внутренним морем Российской Федерации согласно всем референдумам.

Для нас последствий никаких не последует. На Западе, как и на Украине, к этому определенно отнесутся отрицательно, но это факт — порты там находятся под нашим контролем. Я допускаю, что в отместку что-то придумают, введут, может, новый пакет санкций, но их уже больше 10, и ожидалось, что нас уже не должно быть, по их пониманию, а мы есть. Там из-за этого тоже определенные проблемы уже нарастают, — подчеркнул Дандыкин.