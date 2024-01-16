Раскрыты подробности массовой драки с участием студентов РАНХиГС в Москве В РАНХиГС заявили, что с участвовавшими в драке студентами работает полиция

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководство РАНХиГС уведомлено о массовой драке с участием студентов недалеко от общежития на Волгоградском проспекте в Москве, рассказали NEWS.ru в пресс-службе университета. В вузе сообщили, что участники инцидента установлены, в настоящее время с ними работает полиция.

Участники инцидента установлены, сейчас с ними работает полиция. Руководство вуза уведомлено о происшествии, — рассказали в пресс-службе РАНХиГС.

Telegram-канал Baza сообщил, что студенты РАНХиГС днем 15 января устроили массовую драку в Москве недалеко от общежития на Волгоградском проспекте. По его информации, двое участников потасовки попали в больницу с ножевыми ранениями. Всего в драке участвовало более десяти человек.

Baza сообщает, что после драки полиция задержала 11 человек — среди них только один совершеннолетний. На них составлены административные протоколы по статье 20.1, ч. 1 «Мелкое хулиганство». Также по факту драки было возбуждено уголовное дело по статье 213, ч. 2 УК РФ «Хулиганство». Одного из зачинщиков разыскивает полиция.

Ранее в массовой драке мигрантов возле склада Wildberries на Московском шоссе в Петербурге ранили ножом в грудь одного из сотрудников маркетплейса, подозреваемый в преступлении задержан. Предполагаемый злоумышленник ранее уже был судим.