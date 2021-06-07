Раскрыты подробности дела о рекордной взятке в Минобороны

https://static.news.ru/photo/7b06b49c-c764-11eb-b9b1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В уголовном деле о рекордной взятке в 648 млн рублей в Минобороны России появились новые детали. Подробностями делится «Коммерсант».

Выяснилось, что чиновники министерства помогали организациям, связанным с петербургским бизнесменом Алексеем Калитиным. Он предложил одному из служащих продуправления ведомства Алексею Пожидаеву заранее сообщать ему о предстоящих государственных закупках. Эту работу взял на себя некто Гринюк, которому пообещали за помощь 20 млн рублей.

Позднее чиновники попытались поддерживать фирмы Калитина на тендерах на постоянной основе. Тем не менее Минобороны не смогло вовремя оплатить их услуги, и к делу привлекли начальника продуправления Александра Бережного, которому заплатили 30 млн рублей. Его дело будет передано в суд в ближайшее время, раскрыл подробности «Коммерсант».

В результате общая сумма взяток чиновникам составила 368 миллионов рублей, но она удвоилась после показаний самого Калитина. Он-то и рассказал, что выплатил сотрудникам Минобороны 648 миллионов рублей. За это они снабжали его конторы контрактами на миллиарды рублей.

Ранее правоохранители провели следственные действия по документированию взятки экс-мэру Владивостока Олегу Гуменюку.