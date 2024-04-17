Раскрыты особенности ударивших по Нью-Йорку российских авиабомб Военэксперт Матвийчук: ударившие по Нью-Йорку авиабомбы являются бетонобойными

Фото: МО РФ

Военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с Lenta.ru предположил, что Воздушно-космические силы России нанесли удар по укрепленным районам Нью-Йорка в подконтрольной Киеву части ДНР кассетными авиабомбами РБК-500. По его словам, этот вид снарядов является бетонобойным. Он добавил, что точность таких бомб крайне высокая, а фугасное действие минимальное.

Это бомба бетонобойная кумулятивного действия. Я полагаю, что удары наносились именно по точечным укрепрайонам, которые достаточно укреплены с точки зрения железа и бетона, с целью их разрушения Потому что фугасное действие у них минимальное. У них больше разрушительной силы на проникновение, — рассказал Матвийчук.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла бомбовый удар по подконтрольному Украине поселку Нью-Йорк. По его информации, в населенном пункте, до 2021 года именовавшемся Новгородское, была замечена концентрация подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уточняется, что поселение Нью-Йорк находится между Горловкой, Авдеевкой и Торецким.