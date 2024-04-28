Раскрыты нюансы получения прописки в другом городе Роскачество: регистрация в другом городе позволяет получить услуги и льготы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетители в многофункциональном центре (МФЦ)

В случае смены жительства или временного проживания более 90 дней в другом месте россиянам необходимо в установленные сроки обратиться с соответствующим заявлением о регистрации, рассказали NEWS.ru в пресс-службе Роскачества. Отмечается, что постоянная или временная прописка не различаются с точки зрения предоставляемых прав. Для оформления прописки достаточно зайти на портал госуслуг, предъявив паспорт, документ — основание для вселения в помещение и письменное согласие о вселении в жилое помещение.

Если подаете документы в МФЦ, учтите, что придется сдать паспорт и он будет не у вас все время, пока проверяют документы и принимают решение по регистрации. Вместо него выдадут справку, подтверждающую прием паспорта и документов для оформления постоянной регистрации, но купить по ней билет, например, на самолет не получится. В среднем оформление прописки таким способом занимает от трех до девяти дней, — сообщили в Роскачестве.

Регистрация дает возможность получить различные услуги и льготы. В частности, она потребуется при оформлении пенсий и социальных пособий, потребительских кредитов и ипотеки, получении статуса безработного и пособия, а также многодетной семьи.

Ранее россиянам напомнили, что за проживание без прописки в другом городе можно получить штраф в размере от двух до трех тысяч рублей. Наказание также придется понести собственнику квартиры, в которой проживает человек без регистрации. В этом случае размер штрафа составляет от двух до пяти тысяч рублей.