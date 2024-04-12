Раскрыты малоизвестные традиции космонавтов перед полетом Начальник охраны Байконура Скоромников: до старта космонавты поднимают флаги

Фото: Сергей Савостьянов/РИА Новости

Одной из малоизвестных космических традиций является подъем флагов на территории гостиницы «Космонавт», рассказал начальник отдела вневедомственной охраны на комплексе «Байконур» — филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области» Юрий Скоромников. В разговоре с «Радио 1» он подчеркнул, что в церемонии принимает участие как основной экипаж, так и дублирующий.

Одна из традиций состоит в том, что в первые дни проходит церемония поднятия флагов на территории гостиницы «Космонавт», где они проживают. <...> Поднимают флаги России, Казахстана и всех стран, граждане которых находятся в составе экипажей, — пояснил Скоромников.

Кроме того, проводы космонавтов из гостиницы в автобус проходят под песню «Трава у дома» Вадима Мигули в исполнении группы «Земляне». Перед самым стартом космонавт должен получить так называемый дружественный пинок от начальства. Как уточнил Скоромников, также с провожающими никогда не прощаются, а просто машут рукой, как это сделал первый космонавт Юрий Гагарин.

Буквально перед самым стартом космонавт получает от начальства так называемый дружественный пинок в качестве благословения, так, как это сделали Сергей Павлович Королев с Юрием Алексеевичем Гагариным. Кроме того, космонавты никогда не прощаются с провожающими и повторяют известный гагаринский жест — машут рукой, — рассказал собеседник издания.

Ранее стало известно, что среди поручений, которые дал президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с правительством, есть указание к 15 июня выделить средства на развитие космической ядерной энергетики. Поручение касается кабмина, Роскосмоса и Росатома.