Раскрыты личности участников покушения на Соловьева

Владимир Соловьёв / Фото Сергей Карпухин/ТАСС

Стал известен ряд личностей, задержанных по делу о покушении на телеведущего Владимира Соловьёва, сообщает Baza. Среди них националист Андрей Пронский, знаменитый в скинхед-сообществах под псевдонимом Подпись Неразборчива, а также Бладман (Bloodman). Известно, что в прошлом году Пронский участвовал в массовой драке со стрельбой в Дегунино, а также причастен к убийству своего знакомого в 2011 году. Кроме того он был замечен в связи с Telegram-каналом организации NS/WP (деятельность в России запрещена).

В числе подозреваемых также Владимир Скаут Беляков и Владимир Молодой Степанов. Оба недавно освободились из мест лишения свободы и присоединились к NS/WP. При задержании Молодой пытался бежать, однако сломал ногу, выпрыгнув в окно.

Кроме того по данному уголовному делу проходят Максим Дружинин и Василий Стрижаков, сообщает «112». Они также состоят в NS/WP. Следствие направило в Басманный суд Москвы ходатайство об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее стало известно, что националисты планировали взорвать машину Соловьёва. Для этого они изготовили самодельную бомбу, компоненты для которой, а также она сама, были обнаружены при задержании вместе с оружием, боеприпасами, наркотиками и нацистской символикой.

Также выяснилось, что задержанные обсуждали возможность убийства, помимо Соловьёва, журналистов Дмитрия Киселёва, Маргариты Симоньян, Ольги Скабеевой и других. Также стало известно, что руководство их деятельностью осуществляла Служба внешней разведки Украины (СБУ).