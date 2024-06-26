Раскрыты детали загадочного инцидента с американским дроном в Черном море FighterBomber: Global Hawk отказался от пролета в Крыму после встречи с Миг-3

Фото: US Air Force/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский беспилотник RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE15, который приступил к патрулированию акватории Черного моря 21 июня, покинул зону разведки в Крыму после того, как встретился с российским истребителеи МиГ-31, сообщил автор анонимного Telegram-канала FighterBomber в программе «333» на Соловьев Live. По его словам, самолет ВС РФ летел над дроном США и не открывал по нему огонь. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Так получилось, что мимо совершенно случайно и на очень большой скорости, причем над Global Hawk, пролетал самолет МиГ-31. <...> Никакого открытия огня, никаких пушек не было. Просто так совпало, так ситуация сложилась, что он пролетел над Global Hawk на очень большой скорости, на которой может летать только МиГ-31, — сказал гость программы.

Он уточнил, что Миг-31 летел со скоростью 2,3 Маха (более 2800 километров в час). По его словам, в это время американский беспилотник «передумал» выполнять боевое задание по разведке.

Анонимный гость также отметил, что RQ-4B Global Hawk обычно работают над водами Черного моря на высоте около 16 тысячи метров. Потолок высоты для МиГ-31 составляет 21,5 тысяч метров, по скорости — 3,1 тысяч километров в час, так что экипаж работал фактически на пределе возможностей.

Telegram-канал Fighterbomber ранее сообщил, что американский беспилотник Global Hawk был вынужден покинуть акваторию Черного моря 24 июня. Официального подтверждения информации от Минобороны РФ не было.