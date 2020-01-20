https://static.news.ru/photo/34516032-3b5c-11ea-93a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Минэкономразвития разработали проект постановления правительства о внесении изменений, которые позволят владельцам автомобилей зарезервировать «красивый» регистрационный знак. Документ опубликован на портале правовой информации.

Автолюбители смогут закрепить за собой номер с желаемым сочетанием букв и цифр на сайте госуслуг. Однако за понравившийся знак придётся заплатить либо повышенную госпошлину, либо победить на аукционе.

Право регулировать порядок проведения торгов отдали регионам. Они смогут повысить или понизить стартовую цену лота. Аукцион будет длиться 30 дней. При этом физическое лицо не может принимать участие в торгах более пяти раз одновременно.

Как писал NEWS.ru, россияне смогут выбирать «красивые» номера с января 2021 года.