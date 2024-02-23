Раскрыто влияние санкций США на работу платежных систем в РФ НСПК: санкции США не повлияют на работу платежных сервисов в России

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Санкции США в отношении Национальной системы платежных карт (НСПК) не окажут никакого влияния на работу платежных сервисов на территории России. Об этом заявили в пресс-службе компании, сообщает ТАСС.

Санкции США в адрес Национальной системы платежных карт не повлияют на работу платежных сервисов внутри страны. Обработка операций по картам международных платежных систем, выпущенным российскими банками, продолжает осуществляться НСПК в штатном режиме, — сообщил источник.

Также он уточнил, что работа сервисов платежной системы «Мир» и операции через Систему быстрых платежей доступны в полном объеме, как обычно. В компании добавили, что «Мир» продолжает работать с иностранными партнерами без ограничений, решение же о приеме карт зарубежные банки принимают самостоятельно.

Ранее Министерство финансов США ввело новый пакет санкций против России. В SDN-лист («специально назначенные лица») включили как физлиц, так и юридические лица РФ из-за событий на Украине. Минфин и Госдепартамент США ввели санкции «в отношении более чем 500 целей», кроме того, 90 компаний включены в санкционный список по линии Минторга США. Под санкции подпали банк «Авангард», девелоперская группа «ПИК», горнодобывающая компания «Мечел», СУЭК, Национальная система платежных карт — оператор платежной системы «Мир» — и другие.