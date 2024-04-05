Раскрыто убийство семьи, совершенное в Приморье 30 лет назад СК: найдены причастные к убийству семьи во Владивостоке 30 лет назад

Фото: СУ СК Приморья

Следователи сумели через 30 лет установить и задержать двух мужчин, которые подозреваются в убийстве семьи с тремя детьми из-за квартиры во Владивостоке, заявили в региональном управлении СК РФ. По версии следствия, за полученное преступным путем жилье они выручили 300 долларов. Следственно-оперативная группа 19 марта задержала в Волгограде 56-летнего Сергея Смагина, а 4 апреля в Красноярском крае 55-летнего Валерия Маркова.

В 1994 году по соседству со Смагиным семья продавала квартиру. Отмечается, что мужчины под видом добропорядочных покупателей вошли к этим людям в доверие и оформили жилье на подставное лицо. Позже, по версии следствия, они пришли в квартиру, где застрелили 28-летнего мужчину и его 26-летнюю супругу. В СК добавили, что также была убита их семилетняя дочка и два сына в возрасте одного и двух лет. Тела жертв вывезли и спрятали. Убитых в течение года никто не искал, так как у них не было родственников.

По информации Следкома, Смагин и Марков обменяли квартиру на автомобиль Toyota Surf, чтобы продать его в Новосибирске. Но по пути туда они попали в аварию и им удалось выручить за машину всего 300 долларов.

Следователям удалось выйти на подозреваемых после тщательного анализа регистрационных сделок с имуществом пропавшей семьи. Также был найден свидетель, которому Смагин в 1994 году признавался в убийстве людей из-за квартиры. Оба задержанных сейчас дают признательные показания, сообщили РИА Новости в управлении, им предъявлено обвинение.

Ранее в Новосибирске поймали беглого заключенного Дмитрия Теньковского, который три года назад сбежал из-под стражи и скрывался на кладбище. Сокамерник злоумышленника рассказал, что мужчина опасался нового срока за преступление, в котором он, предположительно, не виновен.