Раскрыто, сколько россиян сдали кровь после теракта в «Крокусе» ФМБА: кровь для пострадавших в «Крокусе» сдали более 24 тысяч россиян

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

После теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» донорами крови стали свыше 24 тысяч человек из 86 регионов России, заготовлено более 4,2 тысячи литров крови, а также 279 литров плазмы, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА). Уточняется, что высокие показатели отмечены в Москве и Подмосковье, а также в Краснодарском и Ставропольском краях и Астраханской области.

За три дня Центр крови ФМБА России, учреждения службы крови города Москвы, Московской области, а также федеральные учреждения, находящиеся на территории Москвы, приняли более 10 тысяч доноров. Благодаря этому заготовлено 4294 л цельной крови и 279 л плазмы, — говорится в сообщении ФМБА.

Как уточнила руководитель организации Вероника Скворцова, для доноров были созданы комфортные условия, в том числе и за счет увеличения количества работающих бригад и волонтеров. В заключение она добавила, что благодаря отзывчивости населения сейчас нет острой необходимости в крови и остальных компонентах.

Ранее стало известно, что в Подмосковье в течение первых выходных после теракта в «Крокусе», 23 и 24 марта, собрали 1341 литр крови для помощи пострадавшим. Всего на пункты сдачи крови за два дня пришли почти 4 тысячи добровольцев.