Раскрыто, сколько РФ придется потратить на восстановление новых территорий СК: ущерб от разрушений на новых территориях составил 229 млрд рублей

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Сумма ущерба от разрушений инфраструктуры на территориях, перешедших под контроль РФ, составила 229 млрд рублей, сообщили в Следкоме. Сотрудникам ведомства удалось осмотреть более 70 тысяч объектов, среди которых около 250 образовательных учреждений и более ста медицинских объектов.

Всего же следователями осмотрено более 70 тыс. разрушенных объектов гражданской инфраструктуры. Сотрудники судебно-экспертного центра СК России установили общую сумму ущерба, которая превышает 229 млрд рублей, — говорится в сообщении.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин также провел заседание Координационного совета СК, на котором были решены вопросы оказания помощи пострадавших детям. В рамках него он сообщил, что в Россию из зоны специальной военной операции прибыли более 5,4 млн человек.

Ранее сообщалось, что около 430 эвакуированных человек живут в пунктах временного размещения Херсонской области спустя год после наводнения из-за разрушения Каховской ГЭС 6 июня 2023 года. Заместитель губернатора региона Татьяна Кузьмич уточнила, что людей разместили в Геническом, Голопристанском и Скадовском муниципальных округах.