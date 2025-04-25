Раскрыт истинный мотив Киева в убийстве российского генерала в Балашихе «АС»: убийство генерала Москалика могло стать ответом Киева на переговоры

Фото: NEWS.ru

На месте взрыва

Подрыв автомобиля, при котором погиб генерал-майор Ярослав Москалик, мог быть ответом Киева на переговоры по урегулированию конфликта, сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа». По версии авторов канала, за атакой могут стоять украинские спецслужбы, что, по их мнению, лишь подчеркивает настоящую сущность Киева.

Авторы канала полагают, что произошедшее подчеркивает необходимость усиления контроля за передвижением иностранных граждан на территории России. Как сказано в публикации, для установки самодельного взрывного устройства в машине могли быть привлечены мигранты или украинские беженцы.

Подрыв автомобиля случился в подмосковной Балашихе в микрорайоне Авиаторов у дома по бульвару Нестерова. Один из очевидцев рассказал, что погибшего при взрыве машины отбросило к подъезду. Жертвой атаки стал Москалик — замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС России. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Также выяснилось, что за Москаликом последние несколько месяцев велась слежка. По информации СМИ, организаторы его убийства запоминали полный распорядок дня генерала, вплоть до входа и выхода из подъезда.