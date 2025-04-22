Названо оружие, которое сможет уничтожить новый самолет-разведчик ВСУ Ходаренок: шведский самолет-разведчик ACS-890 станет идеальной целью для С-400

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитная ракетная система С-400 «Триумф»

Российский ЗРК С-400 может сбить переданный Украине шведский самолет-разведчик ACS-890, заявил в статье для «Газеты.Ru» полковник в отставке, военный обозреватель Михаил Ходаренок. Специалист представил ситуацию, при которой ACS-890 ведет воздушную разведку, находясь в относительной близости от зоны проведения СВО.

В этом случае «швед-разведчик» представляет собой просто идеальную цель для ЗРС большой дальности типа С-400, — говорится в сообщении.

Экипаж ACS-890 составляют шесть человек. Самолет комплектуется двумя турбовинтовыми двигателями американского производства General Electric CT7-9B. Аппарат оснащен неподвижной РЛС PS-890 Erieye. Дальность обнаружения воздушных объектов на высотах 10–11 тысяч метров составляет около 450 километров. Современный многофункциональный истребитель может быть обнаружен на средних высотах на дистанции не более 350 км.

Ранее стало известно, что противовоздушная оборона Белгородской области открыла огонь по украинскому истребителю американского производства F-16. Самолет уничтожен попаданием ракеты С-400 в небе над соседней Сумской областью. Пилот погиб. Минобороны России не комментировало эту информацию.