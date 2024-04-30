Раскрыто, кто изложил корректную версию разговора Лаврова и Мухриддина РИА Новости: корректную версию беседы Лаврова и Мухриддина изложил МИД России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

Корректная версия телефонного разговора министров иностранных дел России и Таджикистана Сергея Лаврова и Сироджиддина Мухриддина была изложена в публикации российского ведомства, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Таким образом он прокомментировал разночтения в сообщениях для СМИ, полученных от дипломатических ведомств стран касательно сегодняшней телефонной беседы министров.

Корректная версия разговора изложена в публикации МИД России, — заявил собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе МИД России сообщили, что Лавров провел телефонные переговоры с Мухриддином, в ходе которых глава ведомства дал дополнительные подробные разъяснения о проводимых мерах по профилактике терроризма. Дипломат отметил их временный характер и ненаправленность против конкретной нации и религии. В министерстве подчеркнули, что более тщательные проверки прибывающих в Россию иностранцев вызваны в первую очередь терактом в «Крокус Сити Холле».

Также ранее Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Китая Ваном И. В ходе них он заявил, что Москва и Пекин сохранят партнерские отношения по вопросу антитеррора после произошедшего в подмосковном «Крокус Сити Холле» теракта.