Раскрыто, кого из россиян не пустят за границу даже без запрета Юрист Хаминский: депутатам могут неофициально запретить выезд из страны

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Депутатов, их помощников и силовиков могут не выпустить за границу даже без официального запрета, заявил NEWS.ru юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский. По его словам, в заявлении на отпуск им приходится указывать, что они не планируют покидать Россию.

Отдельные категории граждан сталкиваются с неформальными ограничениями. Так, сотрудники силовых структур, а также госслужащие, включая депутатов Госдумы и их штатных помощников, де-факто лишены права на выезд, хотя прямого закона или внутреннего акта нет. Даже помощники депутатов, работающие по трудовому договору и не являющиеся госслужащими, зачастую пишут в заявлении на отпуск: «не планирую выезд за границу», — сказал Хаминский.

Он объяснил, что иначе заявление могут не подписать. Эта практика, по словам юриста, распространяется на всех, чья деятельность связана с государственными структурами, включая технический персонал.

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