Раскрыто, кем демократы хотят заменить Байдена Политолог Марков: жена Обамы или губернатор Калифорнии могут заменить Байдена

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Джо Байден

На должности президента США демократы хотят видеть не действующего главу государства Джо Байдена, а супругу Барака Обамы, Мишель Обаму, или губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, написал в Telegram-канале политолог Сергей Марков. По его словам, оба варианта при этом «не очень идеальны».

Вместо Байдена кандидатом в президенты демократы хотят: 1. Мишель Обама, но она не хочет. 2. Ньюсом, губернатор Калифорнии. Обе кандидатуры очень не идеальны, — написал Марков.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп назвал действующего главу государства угрозой для существования Соединенных Штатов. Такое мнение Трамп высказал в преддверии публичных теледебатов.

До этого Трамп и Байден назначили ранние дебаты. Политолог Сергей Марков предположил, что это говорит об адекватности последнего. По его мнению, если Байден «поплывет» на дебатах и покажет умственную и физическую неадекватность, то он будет заменен как кандидат от Демократической партии. Так как съезд по выдвижению запланирован на середину августа, то, значит, будет резерв времени.

Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш отметил, что провал Байдена на предстоящих теледебатах с Трампом может подтолкнуть Демократическую партию к выбору нового кандидата.По его мнению, в качестве замены будет выдвинут губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом или глава Иллинойса Джей Роберт Прицкер.