Раскрыто, как ЧП в Киржачском районе отразится на боеспособности ВС РФ Аналитик Онуфриенко: ЧП в Киржачском районе не повлияет на боеспособность ВС РФ

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Потеря военного склада в Киржачском районе Владимирской области, где 22 апреля произошел пожар, не окажет влияния на боеспособность ВС РФ, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Михаил Онуфриенко. Он подчеркнул, что производство боеприпасов в России кратно увеличено в соответствии с нуждами СВО и фронтовые части снабжаются ими в первую очередь. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Возможно, кто-то получит на два снаряда меньше, и то не факт. Это происшествие скорее скажется на мобилизационных запасах, а не на снабжении фронта. Дело в том, что армия имеет в своем резерве стратегические людские ресурсы, то есть порядка 200 тысяч солдат, которые могут быть направлены на линию фронта, но пока остаются в тылу. И, естественно, они находятся в тылу вместе с техникой и боеприпасами. Вот им запас восполнят. Но чтобы сегодня такое ЧП сказалось на линии фронта — безусловно, нет, — пояснил Онуфриенко.

Накануне на территории военной части в Киржачском районе Владимирской области произошли взрывы. Причиной стала детонация боеприпасов из-за пожара, начавшегося вследствие нарушения требований безопасности. По факту ЧП создана комиссия, которую возглавил замминистра обороны РФ генерал-полковник Андрей Булыга.

23 апреля губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что детонация боеприпасов на складе продолжается. При этом он добавил, что в целом по ЧС наблюдается положительная динамика.