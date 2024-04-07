Раскрыто, что помогло России выдержать цензуру YouTube Блогер Подоляка: РФ выдержала цензуру YouTube за счет отечественных платформ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юрий Подоляка

Россия смогла выдержать цензуру со стороны YouTube благодаря отечественным платформам, заявил на мероприятии по случаю первой национальной премии «Феникс», посвященной 30-летию Рунета, политический обозреватель и блогер Юрий Подоляка. Он получил премию в номинации «Лучший политобозреватель Rutube». Как отметил Подоляка, сегодня информационное пространство стало полноценным элементом национальной безопасности, передает корреспондент NEWS.ru.

Сегодня информационное пространство и интернет сети — это элемент национальной безопасности. 22-й год показал, что это так и есть. Более того, мы выдержали этот экзамен. Они хотели закрыть нам рот, но не смогли. Потому что у нас есть такие платформы, как Rutube, — заявил блогер.

Подоляка добавил, что зарубежные видеохостинги пытались «закрыть рот» российским авторам, поскольку они говорят правду. Обозреватель подчеркнул, что на Западе боятся этого больше всего.

На мероприятии также выступил российский блогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин. Он получил премию «Первый блогер Rutube». По его мнению, у России все должно быть свое, включая видеохостинги сродни YouTube. Он поблагодарил Rutube и отметил, что платформу необходимо сделать еще больше.