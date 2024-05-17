Раскрыто число переданной Украине техники с начала СВО Генштаб ВС России: Украина получила от Запада 800 танков и более 30 тысяч БПЛА

Фото: Lance Cpl. Christian Salazar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины получили от западных партнеров около 800 танков и более 30 тысяч беспилотных летательных аппаратов с момента начала специальной военной операции, написал в статье для журнала «Военная мысль» начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков. Кроме того, Киеву передали около 270 реактивных систем залпового огня, а также 130 самолетов и вертолетов.

С февраля 2022 года Киеву переданы около 800 танков, более 3,5 тысячи боевых бронированных машин, около 1,5 тысячи артиллерийских орудий, около 270 реактивных систем залпового огня, более 250 зенитных ракетных комплексов, 7,7 тысячи ПЗРК, до 290 тысяч противотанковых средств, 130 самолетов и вертолетов, свыше 30 тысяч беспилотных летательных аппаратов различного назначения, — заявил Костюков.

Он подчеркнул, что для Запада главным приоритетом являются поставки вооружения и военной техники на Украину. По словам Костюкова, на помощь ВСУ странами — членами НАТО и их партнерами было выделено свыше $132 млрд. Он назвал оказание всесторонней поддержки Киеву главной военной угрозой, исходящей от Альянса.

Ранее Минобороны России сообщило, что за все время спецоперации на Украине было сбито 600 украинских самолетов. Кроме того, военнослужащие поразили 1300 машин РСЗО.