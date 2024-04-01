Раскрыто число беспилотников на вооружении ВСУ Гендиректор ЦКБР Кузякин: Украина создала до миллиона FPV-дронов

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины скопили до миллиона FPV-беспилотников, заявил в интервью РИА Новости гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» Дмитрий Кузякин. По его словам, благодаря этому ВСУ не экономят дроны и используют их без ограничений. Однако на Украине сохраняются проблемы с подвозом БПЛА и подготовкой расчетов.

Что касается противника, то ВСУ на миллион дронов (или близкому значению) вышли, это свершившийся факт. Такие объемы позволяют им не экономить дроны и применять их по любым целям без ограничений. Другой вопрос, смогут ли сами украинские войска переварить миллион дронов на фронте, — сказал Кузякин.

Сам гендиректор ЦКБР регулярно изучает трофейные дроны ВСУ. Он подчеркнул, что миллион беспилотников еще не значит миллион квалифицированных специалистов по их применению.

Ранее Кузякин сообщил, что российские FPV-дроны адаптируют к боям внутри зданий. Он отметил, что в дальнейшем это поможет избежать возникновения «лунных пейзажей» в зоне специальной операции, а также повреждения построек.

Также ранее представитель компании-разработчика FPV-дронов «Брус-1» сообщил, что российские военнослужащие в зоне СВО получат до двух тысяч беспилотников до конца года. Данная модель используется для поражения блиндажей и бронированной техники противника.