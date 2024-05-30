Раскрыто, чем Россия может ответить на эскалацию НАТО Военкор Пегов: остановить эскалацию НАТО поможет лишь ядерный ультиматум

Геополитические противники России в лице НАТО не остановятся ни перед чем, для них будущее Украины и ее народа не имеет никакого значения, написал военный корреспондент Семен Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo. По его мнению, остановить эскалацию со стороны Альянса сможет только ядерный ультиматум.

Остановить их, скорее всего, сможет только ядерный ультиматум, вроде того, что был выдвинут в период Карибского кризиса. По-другому они все равно не поймут, — считает военкор.

Пегов обратил внимание, что противники настойчиво продолжают проверять Россию на прочность. Он высказался об ударе ВСУ по радиолокационной станции «Воронеж — ДМ», являющейся объектом ядерной безопасности. Как считает военкор, после этого Запад начал «парад разрешений» на применение его оружия по территории России. Ситуацию также усугубляет передача Украине более сотни боевых самолетов.

Наступающее лето будет во всех отношениях жарким. Противник внимательно изучает реакцию российского руководства, постепенно повышая ставки в военной игре, — уверен военкор.

Ранее Пегов заявил, что Украина на протяжении месяца игнорирует предложение России об обмене 500 пленных бойцов ВСУ. По его мнению, это сокрушает сообщения украинских СМИ о том, что Москва затягивает процесс обмена военнопленными.